Почти сразу после того, как московский ЦСКА объявил о расставании с Константином Кучаевым, нижегородский «Пари НН» в своём телеграм-канале объявил об официальном подписании контракта с футболистом. Срок соглашения между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, ранее Кучаев и его родной клуб, ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне Константин провёл за московскую команду 15 официальных матчей. За нижегородский коллектив игрок будет выступать под 18 номером на спине.

Кучаеву 25 лет, в системе ЦСКА футболист находился с 2015 года.

ЦСКА попрощался с Кучаевым в соцсетях