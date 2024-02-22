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ЦСКА попрощался с Кучаевым в соцсетях, игрок и клуб расторгли контракт официально

22 Февраля 2024 • 22:10 Комментировать

Столичный ЦСКА попрощался с уходящим их клуба воспитанником Константином Кучаевым. Свежий пост об этом вышел в соцсетях армейского клуба.

По официальной информации от ЦСКА, игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Остаток сезона футболист должен провести у Сергея Юрана в нижегородском «Пари НН», добавили в клубе.

За основу ЦСКА Кучаев стал выступать с 2017 года. Всего за клуб Константин провел 153 матча, 24 из них — в еврокубках. На его счету 11 забитых мячей.

«Костя, спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере!», - добавили в пресс-службе «армейцев».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев
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