Столичный ЦСКА попрощался с уходящим их клуба воспитанником Константином Кучаевым. Свежий пост об этом вышел в соцсетях армейского клуба.

По официальной информации от ЦСКА, игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Остаток сезона футболист должен провести у Сергея Юрана в нижегородском «Пари НН», добавили в клубе.

За основу ЦСКА Кучаев стал выступать с 2017 года. Всего за клуб Константин провел 153 матча, 24 из них — в еврокубках. На его счету 11 забитых мячей.

«Костя, спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере!», - добавили в пресс-службе «армейцев».