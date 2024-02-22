Бывший форвард «Химок» и воронежского «Факела» Александр Долгов, который этой зимой стал свободным агентом, может продолжить свою карьеру в Армении, в футбольном клубе «Урарту» из Еревана.

По информации Metaratings, вероятность у такого перехода сейчас немалая. Напомним, что ранее этой зимой Долгов мог присоединиться к московскому ЦСКА, однако по слухам, нападающий не сильно впечатлил тренерский штаб клуба во главе с Владимиром Федотовым и от подписания игрока решено было отказаться.

Первую часть сезона Долгов провёл в «Факеле», однако сыграл за клуб из родного города Александр в 15 матчах, в которых забил всего лишь один гол.