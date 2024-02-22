Пименов рассказал, как новичок Са может помочь «Краснодару»

Руслан Пименов, бывший российский нападающий оценил зимний трансфер «Краснодара». Лидера РПЛ пополнил игрок атаки бразильского клуба «Ботафого» Виктор Са. Пименов полагает, что Са будет полезен «быкам» для ротации.

«Взяли игрока для удлинения скамейки, у «Краснодара» она не такая уж и большая. Много было случаев, когда одного игрока брали без согласия тренера. Для ротации он идеально подойдет», - говорит Пименов телеканалу «Матч Премьер».

Виктору Са 29 лет, в грядущем марте бразильский легионер отметит свой 30-летний юбилей.

Напомним, «Краснодар» лишь на два очка опережает в турнирной таблице идущий на втором месте питерский «Зенит».

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