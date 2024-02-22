Ивич — о матче с «Торпедо»: Обе команды играли в футбол и пытались победить

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» в рамках товарищеского матча.

По словам тренера, матч получился интересным, потому что обе команды играли на победу, но в первом тайме «Краснодар» хорошо действовал в обороне, а в атаке многое не получалось.

«Второй тайм в этом плане получился лучше. Но, с другой стороны, соперник получил слишком много шансов и забил гол», — заявил Ивич на YouTube-канале «быков»

Товарищеская встреча между «Краснодаром» и «Торпедо» завершилась победой кубанского коллектива со счетом 2:1.

Первый официальный матч в 2024 году «Краснодар» проведет 2 марта — соперником станет «Рубин».