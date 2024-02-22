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Федотов: Кучаев выбрал свой путь — это право каждого человека

22 Февраля 2024 • 21:28 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
24.02 17:00

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов поделился комментарием об уходе хавбека Константина Кучаева в «Пари НН».

По словам тренера, ЦСКА предлагал Кучаеву продлить трудовой договор, но футболист решил пойти по-другому пути.

«Он принял такое решение — новый вызов. Костя выбрал свой путь. Это право каждого человека: двигаться в том направлении, которое он видит сам», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Возможно, у него не все получалось за эти полтора года, но он всегда вносил серьезный вклад в игру ЦСКА, когда выходил на поле, отметил Федотов.

Ранее появилась информация, что 25-летний Кучаев уже подписал контракт с «Пари НН».

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах за ЦСКА, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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