Федотов: Кучаев выбрал свой путь — это право каждого человека

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов поделился комментарием об уходе хавбека Константина Кучаева в «Пари НН».

По словам тренера, ЦСКА предлагал Кучаеву продлить трудовой договор, но футболист решил пойти по-другому пути.

«Он принял такое решение — новый вызов. Костя выбрал свой путь. Это право каждого человека: двигаться в том направлении, которое он видит сам», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Возможно, у него не все получалось за эти полтора года, но он всегда вносил серьезный вклад в игру ЦСКА, когда выходил на поле, отметил Федотов.

Ранее появилась информация, что 25-летний Кучаев уже подписал контракт с «Пари НН».

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 15 матчах за ЦСКА, в которых не отметился голевыми действиями.