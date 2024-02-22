Динияр Билялетдинов назвал клубы РПЛ, которые «пошумели» в зимнее трансферное окно

Динияр Билялетдинов, бывший полузащитник столичного «Локомотива» назвал два клуба Российской премьер-лиги, которые особенно выделились этой зимой на трансферном рынке. Это действующий чемпион России, «Зенит» и «Балтика», которая рискует вылететь обратно в Мелбет-Первую лигу по окончании сезона.

«В трансферное окно пошумели «Балтика» и «Зенит». Не знаю, какой концовка сезона будет, но амбиции у «Балтики» — не вылететь, а у «Зенита» — дожать «Краснодар». Сейчас тяжело подписывать футболистов, которые точно усилят команду», - размышляет Билялетдинов для «РБ Спорт».

«Зенит» гонится за «Краснодаром» и занимает чистое второе место с 36 баллами, «Балтика» с 13 очками разместилась на 15-м месте таблицы РПЛ, это зона вылета.