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Кучаев прибыл на сборы «Пари НН»

22 Февраля 2024 • 20:57 Комментировать

Потенциальный зимний новичок нижегородского «Пари НН» Константин Кучаев уже прибыл на сборы своего нового клуба, которые проходят в тёплых ОАЭ. Об этом сообщил Давид Мелик-Гусейнов, гендир клуба. Тем не менее, окончательный трансфер футболиста функционер не подтвердил.

«Может ли трансфер не состоятся? Может произойти всё что угодно. Кучаев давно на сборах, но бумаги не подписаны. Сейчас идут переговоры, надеемся, закончатся в ближайшее время», - говорил Мелик-Гусейнов «Спорт-Экспрессу».

Ранее о том, что Кучаев стал игроком «Пари НН», сообщил федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

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Константин Кучаев Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
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