Рахимов отреагировал на разгром «Рубина» от «Родины»

Рашид Рахимов, главный тренер казанского «Рубина» прокомментировал поражение своей команды от клуба Мелбет-Первой лиги – московской «Родины». Матч, напомним, состоялся вечером 22 февраля и завершился разгромным поражением клуба из Татарстана – 1:4.

«Не забиваешь моменты – получаешь ответный. «Родина» реализовала моменты в первом тайме. Результат неприятный, но такое случается. «Родина» сыграла эффективно и была максимально настроена, мы попытались перевернуть игру, но у нас не получилось», - говорит Рахимов телеканалу «Матч ТВ».

«Рубин», напомним, возобновит сезон 2 марта. Соперник будет не из простых – лидер турнирной таблицы РПЛ, «Краснодар».