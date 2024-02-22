Сергеев: У Осинькина больше акцента на игру с мячом

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о футболе Игоря Осинькина, который он ставит в «Крыльях Советов».

Напомним, 28-летний футболист перебрался в «Зенит» из самарского клуба зимой 2022 года.

«Там больше акцента на игру с мячом, при этом нам все грамотно тактически объясняли, так что каждый на своей позиции раскрывался максимально», — цитирует Сергеева «Спорт День за Днем».

Футболист отметил, что у игроков всегда было хорошее взаимопонимание, потому что все знали, как действовать на поле.

На данный момент «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 29 очков. Отставание самарцев от лидирующей тройки составляет всего три балла.