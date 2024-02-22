Корниленко - об Ороско: «Мы долго за ним следили, вели переговоры и довольны, что он перешёл»

Сергей Корниленко, спортивный директор самарских «Крыльев Советов» прокомментировал самую свежую сделку своего клуба. Самарцев пополнил атакующий полузащитник «Лануса», 22-летний аргентинец Франко Ороско.

«Франко – это яркий молодой футболист, который способен сыграть в атаке на любой позиции. Мы долго за ним следили, вели переговоры и довольны, что он перешёл в «Крылья». За время аренды у него появится возможность проявить себя, а нам – еще лучше его узнать», - приводит слова Корниленко пресс-служба «Крыльев».

Напомним, что «Крылья» взяли Ороско в годичную аренду. Право выкупа игрока у самарского клуба имеется.