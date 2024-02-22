Самарские «Крылья Советов» в своей официальной соцсети отрапортовали о переходе в клуб аргентинского легионера Франко Ороско.

Игрок «Лануса» будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца 2024 календарного года. Самарцы имеют право выкупа футболиста, выступать атакующий полузащитник за новую команду будет под номером 32.

Ороско 22 года, он является воспитанником «Лануса». Также молодой латиноамериканец привлекался в национальные команды Аргентины до 15 и до 17 лет.

«Крылья» завершили первую часть сезона РПЛ на шестом месте турнирной таблицы, набрав в свой актив 29 баллов.