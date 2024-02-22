Лунёв – в воротах «Карабаха» на ответную игру Лиги Европы с «Брагой»

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв – в основе своей команды на ответный матч первого раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против португальской «Браги». Игра состоится в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова вечером 22 февраля.

Напомним, что первый матч, что прошёл на прошлой неделе, завершился сенсационной и уверенной победой азербайджанской команды со счётом 4:2. В тот вечер четверга ворота «Карабаха» также защищал Лунёв, который является основным голкипером клуба в этом сезоне.

Следить за ходом ответного матча можно в текстовой трансляции, которую проведёт наш сайт. До стартового свистка остаётся менее одного часа.