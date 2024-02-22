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Лунёв – в воротах «Карабаха» на ответную игру Лиги Европы с «Брагой»

22 Февраля 2024 • 19:55 Комментировать
Карабах
...
Брага
Через 0 ч. 11 мин.

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв – в основе своей команды на ответный матч первого раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против португальской «Браги». Игра состоится в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова вечером 22 февраля.

Напомним, что первый матч, что прошёл на прошлой неделе, завершился сенсационной и уверенной победой азербайджанской команды со счётом 4:2. В тот вечер четверга ворота «Карабаха» также защищал Лунёв, который является основным голкипером клуба в этом сезоне.

Следить за ходом ответного матча можно в текстовой трансляции, которую проведёт наш сайт. До стартового свистка остаётся менее одного часа.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв

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Прогноз на точный счёт матча Карабах – Брага Лиги Европы – 22 февраля 2024
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КАРАБАХ БРАГА
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