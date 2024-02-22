​Тарханов: «Промес молчит, поэтому сложно понять, кто прав»

Известный тренер Александр Тарханов высказался о ситуации игрока «Спартака» Квинси Промеса. Недавно, как известно, нидерландец получил шесть лет тюрьмы в Нидерландах – его признали причастным к контрабанде наркотиков.

По мнению Тарханова, дать оценку ситуации Промеса непросто из-за молчания футболиста.

«Он сам молчит. Я прочитал мнение, что Промес должен сам всё сказать и объяснить, что произошло на самом деле. А он ничего не говорит. Поэтому сложно понять, кто прав, всё в догадках», - цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В настоящий момент Промес находится в расположении «Спартака» в ОАЭ. Там команда ведёт подготовку ко второй части сезона 2023/2024. На текущий момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.