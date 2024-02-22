Нижегородский «Пари НН» и 30-летний полузащитник Николай Калинский связали себя новым трёхлетним соглашением. Как рапортует пресс-служба «горожан», срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27.

Напомним, что Калинский – один из старожилов «Пари НН». Он в клубе с 2020 года, ранее уроженец Москвы выступал за такие клубы как «Калуга», «СКА-Хабаровск» и «Томь». Футболист является воспитанником клубной академии столичного «Локомотива».

В этом сезоне в активе Калинского 20 выходов на поле во всех турнирах, три забитых гола и три оформленных голевых передачи.

В общем счёте Калинский провел за «Пари НН» 110 матчей, забив 21 мяч.

«За время, проведенное в команде, мастер «стандартов» стал настоящим любимцем нижегородских болельщиков», - отметили в клубе.