Григорий Иванов не исключил, что «Урал» подпишет ещё одного новичка в дедлайн

Григорий Иванов, президент екатеринбургского «Урала» не исключает, что его команда подпишет ещё новичка этой зимой, так как клуб не совсем устроила зимняя трансферная кампания.

«Не скажу кого, но кого‑то еще можем сегодня заявить. Зимой мы усилили не все позиции, которые хотели. Форварда хотели – не получилось», - делится Иванов с «Чемпионатом».

Напомним, что 22 февраля в «Урал» официально перебрался 35-летний Алексей Ионов. Опытный футболист до переезда в Екатеринбург был свободным агентом после ухода из «Ростова».

Уральский клуб завершил первую часть сезона РПЛ лишь на 12-м месте с 19 баллами.

Иванов: «С Ионовым договорились быстро, долго не думали»