​Камоцци дал совет Сперцяну по будущему

Известный футбольный функционер Франко Камоцци дал совет атакующему полузащитнику Эдуарду Сперцяну. По мнению Камоцци, Сперцяну нужно уходить из «Краснодара», если у него будет предложение от европейского клуба.

«Сперцяну летом стоит покинуть «Краснодар», если за ним придёт клуб из Европы. Он уже готов к этому вызову. Уверен, Сперцян сумеет заиграть в Европе», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Эдуард Сперцян провёл за «Краснодар» 21 официальный матч. В них полузащитник записал на свой счёт восемь голов и четыре результативных паса на партнёров. Специалисты портала Transfermarkt оценивают Сперцяна в 18 миллионов евро.

Отметим, что Франко Камоцци в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке».