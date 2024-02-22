Новичок «Зенита» Артур вошёл в топ-5 самых дорогих продаж «Палмейраса»

Правый вингер Артур в зимнее трансферное окно пополнил ряды «Зенита». Журналисты сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заметили, что этот трансфер вошёл в пятёрку самых крупных продаж «Палмейраса».

Так, рекордным трансфером в истории «зелёно-белых» является продажа нападающего Эндрика в мадридский «Реал», сумма грядущего летнего трансфера составила 45 млн евро. На втором месте идёт другой форвард - Габриель Жезус. В сезоне-2016/17 ныне форвард «Арсенала» перебрался в «Манчестер Сити» за 32 млн евро.

Замыкает первую тройку полузащитник Данило, который в прошлом сезоне перебрался в «Ноттингем Форест». А четвёртым в списке самых дорогих продаж команды как раз является новичок «Зенита» Артур. Российский клуб оформил трансфер за 15 млн евро.

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