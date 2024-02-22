Тихонов: «Идову вряд ли перейдёт в «Енисей»

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов выразил большие сомнения по поводу того, что к его команде присоединится опытный российско-нигерийский защитник Брайн Идову. О том, что Идову находится на просмотре в «Енисее» на днях сообщал журналист Сергей Ильёв.

«Статус по трансферу Идову? Никакой, переговоры закрыты. На данный момент Брайн, скорее всего, не станет игроком «Енисея», - говорит Тихонов телеканалу «Матч ТВ».

Идову без футбольного клуба вот уже больше половины сезона, с лета 2023 года. Последней командой участника чемпионата мира 2018 года были «Химки», покинул подмосковный клуб он свободным агентом.

Ранее Брайн выступал за пермский «Амкар» и московский «Локомотив». Является воспитанником петербургской «Смены».