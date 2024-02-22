​Орещук предлагает ввести налог на иностранных тренеров

В обозримом будущем в чемпионате России может быть введён налог на легионеров. Комментарий на этот счёт дал известный футбольный функционер Роман Орещук. По его мнению, при таком раскладе налог нужно вводить не только на иностранных футболистов, но и на иностранных тренеров.

«Если вы делаете налог за игроков, то берите деньги и за тренеров. За тренеров, наверное, надо платить ещё больше, чем за игроков. Потому что российские тренеры сидят без работы, а приезжает непонятно кто и работает», - цитирует Орещука Metaratings.

Чемпионат России возобновится после зимней паузы уже очень скоро – матчи девятнадцатого тура пройдут с 1 по 3 марта включительно. На текущий момент первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Краснодар», набравший 38 очков.

В чемпионате России могут ввести налог на легионеров