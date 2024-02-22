«Рубин» крупно проиграл московскому клубу на сборах

Казанский «Рубин» крупно проиграл московской «Родине» на зимних сборах. Матч состоялся вечером 22 февраля, клуб Мелбет-Первой лиги одержал победу – 4:1.

В составе «Родины» два игрока оформили по дублю – это Максим Турищев и Амур Калмыков. Голом престижа в составе «рубиновых» отметился албанский форвард Мирлинд Даку.

Этот матч стал для «рубиновых» заключительным на зимних сборах. Буквально через несколько дней «Рубин» возобновит сезон матчем с лидером РПЛ, «Краснодаром». Игра 19 тура намечена на 2 марта, это суббота. В турнирной таблице казанцы финишировали по итогу первой части сезона на седьмом месте с 28 баллами.