​Игрок «Зенита» Сергеев – о борьбе в РПЛ: «В первую очередь мы сами себе конкуренты»

Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев дал комментарий по поводу борьбы за титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

«В первую очередь мы сами себе конкуренты. Важно не допускать ошибок, брать «свои» очки. А там посмотрим. То, что «Краснодар» забрался так высоко, это, конечно, заслуженный результат. Но к этому можно было быть готовым, «Жирона» в Испании тоже «выстрелила», например», - цитирует Сергеева «Спорт день за днём».

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. На текущий же момент, после восемнадцати сыгранных туров, команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два зачётных балла (38 против 36).

Матчи первого тура Российской премьер-лиги в 2024 году растянутся на три дня – они пройдут 1, 2 и 3 марта.