Игрок «Рубина» рассказал, как Слуцкий однажды заменил ему психолога

Руслан Безруков, молодой игрок казанского «Рубина» вспомнил эпизод из своей карьеры. Однажды он так отчаялся, что решил обратиться к спортивному психологу. Но до этого в итоге не дошло – помог разговор с тогда ещё главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким.

«В «Рубине» я столкнулся с психологическими проблемами, особенно после промахов с убойных позиций. Расстроился, записался к спортивному психологу, но терапия не помогла. А помогли общение с Леонидом Викторовичем и поддержка от команды», - говорит Безруков «Чемпионату», добавив, что в таких случаях надо просто трудиться и всё пройдёт.

Напомним, Слуцкий с конца декабря трудится в Китае у руля «Шанхай Шеньхуа».