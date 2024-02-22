Тукманов — о налоге на легионеров: Не душите российские клубы

Известный футбольный функционер Александр Тукманов высказался о возможном внедрении налога на иностранных игроков в РПЛ.

«Этот налог на легионеров ничего не даст. К нам и так-то мало кто едет. А если еще и ввести налог на легионеров для клубов... Зачем это нужно?» — приводит слова Тукманова Rusfootball.

По мнению специалиста, у Российского футбольного союза сейчас достаточного денежных средств, поэтому во введении такого налога нет никакого смысла. Тукманов добавил, что не нужно душить клубы, лучше дать им возможность нормально существовать.

Ранее появилась информация, что РФС может брать с клубов плату от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, которую проведет на поле иностранный игрок.