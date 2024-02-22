Арутюнян возвращается из «Сочи» в «Пюник» спустя полтора месяца

24-летний хавбек «Сочи» Ованес Арутюнян возвращается в ереванский «Пюник» так ни разу и не сыграв за южан в официальном матче. Новостью делится в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

Но есть нюанс в этой всей истории. Изначально между клубами был уговор: Ованес едет с командой Роберта Морено на сборы и если становится игроком стартового состава — то остаётся в клубе. В ином случае Арутюнян отправляется обратно в Ереван помогать «Пюнику» бороться за чемпионство.

В итоге в старте Ованес не закрепился – теперь он отправится в «Пюник», где до конца сезона будет играть в аренде без права выкупа.

«С первого захода не получилось. Теперь для парня главное, чтобы «Сочи» не вылетел — потому что иначе ситуация для него осложнится до невозможности», - добавляет Карпов.