В составе «Краснодара» произошло пополнение. Клуб объявил о заключении трудового соглашения с нападающим Виктором Са. 29-летний футболист поставил подписи под контрактом, который рассчитан до середины 2025 года.

Предыдущим клубом Виктора Са был «Ботафого». При этом ранее форвард уже поиграл в Европе – за «Капфенберг» (Австрия), ЛАСК (Австрия) и «Вольфсбург» (Германия).

«Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России после восемнадцати сыгранных туров. Второй «Зенит», который выигрывал титул в каждом из пяти предыдущих сезонов, отстаёт на два очка.