​«Краснодар» был сильнее «Торпедо»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Краснодар» в четверг проводил товарищеский матч против «Торпедо». Команда Владимира Ивича обыграла московскую команду со счётом 2:1. Авторами голов в составе «быков» стали Мозес и Кордоба.
Отметим, что после восемнадцати сыгранных туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Зенит» «быки» опережают на два зачётных балла.
Протокол игры
Сафонов Матвей•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас•Тормена Витор•Кастаньо Кевин•Ленини Кевин•Сперцян Эдуард•Волков Сергей Александрович•Кобнан Мозес•Кади•Олусегун Джуниор
22 февраля. Стадион "Sheikh Zayed Stadium".
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