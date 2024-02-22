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​«Краснодар» был сильнее «Торпедо»

22 Февраля 2024 • 18:02 Комментировать
Краснодар
2:1
Торпедо Москва

В рамках подготовки ко второй части сезона «Краснодар» в четверг проводил товарищеский матч против «Торпедо». Команда Владимира Ивича обыграла московскую команду со счётом 2:1. Авторами голов в составе «быков» стали Мозес и Кордоба.

Отметим, что после восемнадцати сыгранных туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Зенит» «быки» опережают на два зачётных балла.

Протокол игры  
Краснодар2:1Торпедо Москва
Сафонов МатвейАлонсо ХуниорОлаcа ЛукасТормена ВиторКастаньо КевинЛенини КевинСперцян ЭдуардВолков Сергей АлександровичКобнан МозесКадиОлусегун Джуниор
Запасные: Петров СергейЧерников АлександрКовалевский ЕвгенийКордоба ДжонБатчи ЖоауБаньяц МихайлоАгкацев СтаниславКайо ПанталеаоЭктов АлександрПузанов СтаниславАрутюнян ГеоргийКучугура Дмитрий
Ботнарь ВиталийБородин Сергей АлексеевичИваньков АлександрШевченко ГлебГорбунов ИгорьМосквичёв ВладимирОрехов АлександрРейна ЙордиРоганович БоянПолоз ДмитрийТугарев Роман
22 февраля. Стадион "Sheikh Zayed Stadium".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар

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