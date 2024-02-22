​«Краснодар» был сильнее «Торпедо»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Краснодар» в четверг проводил товарищеский матч против «Торпедо». Команда Владимира Ивича обыграла московскую команду со счётом 2:1. Авторами голов в составе «быков» стали Мозес и Кордоба.

Отметим, что после восемнадцати сыгранных туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Зенит» «быки» опережают на два зачётных балла.