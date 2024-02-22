​Червиченко: Тюремный срок будет влиять на Промеса

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, будет ли история со вторым тюремным сроком сказываться на выступлениях нападающего Квинси Промеса.

«Безусловно, это будет влиять, нет ни одного человека, который в этой ситуации не переживал бы, не нервничал. Нет ситуации, при которой он чувствовал бы себя комфортно», - слова Червиченко приводит «Матч ТВ».

Напомним, что в Нидерландах Промеса признали причастным к контрабанде наркотиков. Футболист «Спартака» получил шесть лет тюрьмы, однако он будет обжаловать вердикт суда.

В настоящий момент Квинси Промес находится в расположении «Спартака» на третьем зимнем сборе в ОАЭ.

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