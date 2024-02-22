Российские клубы в зимнее трансферное окно-2023/24 потратили почти в 2,5 раза больше, чем за прошлое

В ночь на 23 февраля в России закрывается трансферное окно. Журналисты сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подсчитали затраты российских команд.
По итогам зимнего трансферного окна в текущем сезоне российские клубы потратили на покупку новичков около 70 млн евро. По сравнению с прошлым, затраты на трансферы выросли более, чем в два раза. В предыдущее зимнее трансферное окно клубы РПЛ потратили около 28 млн евро.
В топ-3 самых дорогих приобретений зимнего ТО вошли:
- Правый вингер Артур, «Зенит» заплатил за новичка 15 млн евро бразильскому «Палмейрасу».
- Центральный нападающий Манфред Угальде, на которого «Спартак» потратил 13 млн евро. Игрок перешёл из «Твенте».
- 18-летний левый крайний нападающий Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» за 9 млн евро.
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