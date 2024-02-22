Григорий Иванов: «С Ионовым договорились быстро, долго не думали»

Григорий Иванов, президент екатеринбургского «Урала» рассказал, как его клуб договорился о переходе со свободным агентом Алексеем Ионовым. Напомним, что о подписании 35-летнего игрока «шмели» объявили в четверг, 22 февраля.

«Очень быстро договорились, долго не думали. Парень был свободным агентом. Решили, что он еще сможет порадовать своей игрой футбольный мир. Никаких долгих переговоров не было: созвонились, переговорили и все решили», - делится Иванов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что летом 2023 года Ионов покинул «Краснодар». После он присоединился к «Ростову», однако по итогу первой части текущего сезона Алексей покинул донской клуб.

«Урал» занимает 12-е место турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 19 баллами.

​Ионов стал игроком «Урала»