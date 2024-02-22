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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин оценил переход Ионова в «Урал»

22 Февраля 2024 • 17:29 Комментировать

«Урал» в четверг объявил о переходе в свои ряды опытного нападающего Алексея Ионова. Комментарий по поводу этой сделки дал известный тренер Сергей Балахнин.

«Ионов – очень квалифицированный футболист. У него ещё достаточно сил, чтобы играть на уровне РПЛ. «Урал» – не самая лучшая команда Премьер-Лиги, там есть проблемы. Им нужен быстрый футболист, а Ионов как раз такой», - цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Зимние каникулы «Урал» проводит на двенадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Первый официальный матч в 2024 году команда проведёт в субботу, 2 марта. В этот день «шмели» будут играть против «Ахмата» на выезде.

Матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги пройдут 1, 2 и 3 марта.

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