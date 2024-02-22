Костанца рассказал, почему бразильцы едут в РПЛ

Фернандо Костанца, бразильский защитник самарских «Крыльев Советов», рассказал, почему его соотечественники с удовольствием едут играть в Россию. А в некоторых клубах, например в «Зените» и вовсе бразильские диаспоры.

«Я и многие другие бразильцы считаем РПЛ хорошим турниром. В России много сильных команд, здесь комфортно жить. Это и объясняет, почему в РПЛ много игроков из Бразилии», - делится Фернандо с «РБ Спорт».

Костанца прибыл в чемпионат России зимой 2022 года – ровно два года назад. Прежним клубом 25-летнего латиноамериканца был «Шериф» из Молдовы. Является латераль воспитанником бразильского «Ботафого».

Костанца: «В Бразилии видел грабителей, но в России ничего такого не замечал»