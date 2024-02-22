Защитник КИА Амирхоссейн Риванди перейдёт в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Как утверждает телеграм-канал «Панк Инсайд», тренерскому штабу ЦСКА очень понравился 19-летний левый защитник, который ранее прибыл в клуб на стажировку. Сообщается, что Риванди стал самым быстрым игроком команды и отлично проявил себя в матчах за молодежку ЦСКА. По данным источника «армейцы» арендуют Риванди с правом выкупа.

В текущем сезоне Риванди принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После 18 туров ЦСКА находится на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.