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ЦСКА арендует защитника, выступающего в третьей иранской лиге слухи

22 Февраля 2024 • 17:15 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
24.02 17:00

Защитник КИА Амирхоссейн Риванди перейдёт в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Как утверждает телеграм-канал «Панк Инсайд», тренерскому штабу ЦСКА очень понравился 19-летний левый защитник, который ранее прибыл в клуб на стажировку. Сообщается, что Риванди стал самым быстрым игроком команды и отлично проявил себя в матчах за молодежку ЦСКА. По данным источника «армейцы» арендуют Риванди с правом выкупа.

В текущем сезоне Риванди принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После 18 туров ЦСКА находится на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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