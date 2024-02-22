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Агент Селюк: «Конате пока рановато в Саудовскую Аравию»

22 Февраля 2024 • 17:08 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, отреагировал на информацию об интересе саудовских клубов к своему клиенту.

По словам агента, у Конате есть предложения из Европы, и он пока не планирует переезжать в Саудовскую Аравию.

«Скажем так, Конате пока в Саудовскую Аравию рановато. У него есть предложения из европейских клубов», — приводит слова Селюка Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Конате провёл за «Ахмат» 22 матча и забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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АХМАТ УРАЛ
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