​Марио Фернандеса перевели в заявку «Зенита-2»

Защитник Марио Фернандес был исключён из основной заявки «Зенита» на сезон Российской премьер-лиги. Причина заключается в том, что по регламенту заявить в список А можно 25 игроков, причём не более 13 должны быть не доморощенными.

В составе «Зенита» оказалось 15 игроков, которых нельзя считать доморощенными, и Марио Фернандес – один из них. В сложившейся ситуации Марио перевели в «Зенит-2», а зимнего новичка Педро включили в список Б, куда он проходит по возрасту, объясняет «Спорт-Экспресс».

В такой ситуации Марио Фернандес все равно может выступать за «Зенит» в Российской премьер-лиге.