​Агент высказался о ситуации с трансфером Кучаева

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником Константином Кучаевым, высказался на тему вероятного перехода игрока в «Пари НН».

«В переговорах по переходу Кучаева в ЦСКА всё идёт нормально. Думаю, клубам удастся договориться», - цитирует Клюева Sport24.

Клюев выразил надежду на то, что вопрос с переходом Кучаева в «Пари НН» можно называть решённым делом.

Напомним, что ЦСКА уже исключил Константина Кучаева из своей заявки на сезон Российской премьер-лиги.

В сезоне 2023/2024 Константин Кучаев поучаствовал в 15 матчах ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.