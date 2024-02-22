Нападающий Алексей Ионов обрёл клубную прописку. О подписании контракта с 35-летним футболистом объявил «Урал». За команду из Екатеринбурга Ионов будет выступать под номером 11.

В «Урал» Ионов переходит свободным агентом. Этот статус футболист получил в декабре, когда расторг трудовое соглашение с «Ростовом».

Отметим, что Алексей Ионов по ходу карьеры поиграл за ряд российских команд, в частности за «Зенит» и ЦСКА.

На текущий момент «Урал» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Первый официальный матч в 2024 году «шмели» проведут 2 марта – против «Ахмата».