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​ЦСКА отзаявил Кучаева – игрок близок к трансферу в другой клуб РПЛ

22 Февраля 2024 • 16:38 Комментировать

ЦСКА исключил полузащитника Константина Кучаева из заявки на чемпионат России. Соответствующая информация была размещена на страницах сайта Российской премьер-лиги в разделе «Отзаявки».

Ожидается, что в ближайшие часы о подписании Кучаева объявит «Пари НН». Накануне в нижегородском клубе комментировали ситуацию с переходом 25-летнего футболиста в свои ряды.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится уже через восемь дней – матчи девятнадцатого тура запланированы на 1, 2 и 3 марта. На текущий момент лидером чемпионата является «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев
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