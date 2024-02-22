​ЦСКА отзаявил Кучаева – игрок близок к трансферу в другой клуб РПЛ

ЦСКА исключил полузащитника Константина Кучаева из заявки на чемпионат России. Соответствующая информация была размещена на страницах сайта Российской премьер-лиги в разделе «Отзаявки».

Ожидается, что в ближайшие часы о подписании Кучаева объявит «Пари НН». Накануне в нижегородском клубе комментировали ситуацию с переходом 25-летнего футболиста в свои ряды.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится уже через восемь дней – матчи девятнадцатого тура запланированы на 1, 2 и 3 марта. На текущий момент лидером чемпионата является «Краснодар».