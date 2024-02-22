Сёмин назвал команду, которая поборется за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром»

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, сможет ли кто-то вмешаться в чемпионскую гонку РПЛ.

«Думаю, что «Динамо». Команда проводит хорошие матчи на сборах, и, на мой взгляд, у них хорошая готовность перед возобновлением чемпионата», — приводит слова Сёмина Rusfootball.

Напомним, в первой части сезона Российской премьер-лиги команды провели по 18 матчей. Лидером на зимнюю паузу ушел «Краснодар», набрав 38 очков. На второй позиции находится «Зенит» (36), а замыкает тройку «Динамо» (32). Возобновление чемпионата запланировано на начало марта.

Стоит сказать, что последний раз «бело-голубые» брали золотые медали чемпионата в 1976 году.



