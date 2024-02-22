​Промеса сразу арестуют, если он приедет в Нидерланды

Нападающий «Спартака» Квинси Промес готов дать показания по делу о контрабанде наркотиков, в рамках которого его приговорили к шести годам тюрьмы. Приговор не является окончательным, ведь дальше будет рассматриваться апелляция. Сообщалось, что Промес выразил готовность выступить в суде, если ему гарантируют безопасный въезд и то, что его не арестуют.

Как уточняет «РИА Новости», в прокуратуре Нидерландов не просто отказались предоставлять Промесу гарантии, но и уточнили – футболиста «Спартака» сразу же арестуют, если он приедет в страну.

В настоящий момент «Спартак» проводит третий зимний сбор в ОАЭ. Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита».

​Промес выразил готовность дать показания в суде Нидерландов – но с важным условием