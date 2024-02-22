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«Рубин» подписал сербского вингера официально

22 Февраля 2024 • 16:03 Комментировать
Рубин
0:3
Родина Москва
перерыв

22-летний вингер Лука Биелович перебрался из «Спартака» (Суботица) в «Рубин» на правах аренды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанского клуба.

В нынешнем сезоне Биелович принял участие в 21 игре с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

Действующий контракт Биеловича со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в полтора миллиона евро.

После 18 туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

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