Наумов считает, что «Локомотив» не продлит контракт с Дзюбой

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы в стане «красно-зелёных».

По мнению функционера, «Локомотив» не станет продлевать трудовой договор с 35-летним форвардом.

— Не знаю, почему Дзюба пропустил сборы, но влиться в игру после такого ему будет непросто. Игроком твердой основы он вряд ли будет, и вряд ли с ним будет продлен контракт, — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале прошлого года. В текущем сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре ассиста.

Действующий контракт Дзюбы с «железнодорожниками» истекает предстоящим летом.