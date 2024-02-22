​«Очень грустно»: Акинфеев отреагировал на смерть экс-тренера ЦСКА Жорже

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на известие о смерти Артура Жорже – в 2003-2004 годах этот португальский специалист работал с «армейцами». Жорже ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

«Очень грустно. Артур был отличным человеком, отличным мужиком, если так можно сказать. Для нас в то время это был первый такой опыт – европейский подход во всём. Он нам доверял, верил в нас, учил играть в футбол и делать это в удовольствие. Покойся с миром», - цитирует Акинфеева «РИА Новости».

Весной 2004 году под руководством Артура Жорже ЦСКА выигрывал Суперкубок России. В поединке за этот трофей «армейцы» тогда переиграли «Спартак» с результатом 3:1.

На текущий момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда проведёт 2 марта – против «Оренбурга» на своём поле.