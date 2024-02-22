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«Сочи» объявил о выкупе Марсело официально

22 Февраля 2024 • 15:21 Комментировать
Факел
...
Сочи
23.02 16:00

Центральный защитник Марсело Алвес на постоянной основе стал игроком «Сочи». Об этом сообщает официальный телеграм-канал южан.

Ранее контракт 26-летнего бразильца принадлежал клубу «Мадурейра», из которого Марсело и был выкуплен «Сочи». Трудовой договор защитника с южанами подписан до 2028 года.

Напомним, Марсело пополнил состав «Сочи» прошлым летом на правах аренды. В футболке российского коллектива игрок принял участие в 17 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 500 тысяч евро.

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