Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал данные, что клуб больше всех продал игроков за последние пять лет.

По данным Transfermarkt, самарский клуб заработал на переходах своих игроков за пять лет около 19 млн евро.

«Учитывая, что «Крылья» продают молодых футболистов, поэтому ещё не засветились они так, чтобы большую сумму за них отдавать. Поэтому, я считаю, что это нормальная сумма», — сказал Тарханов.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» идут на шестом месте, набрав 29 очков после 18 туров.

Сколько заработали: «Крылья Советов» больше всех продали своих игроков командам РПЛ за последние 5 лет