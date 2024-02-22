Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил надежду, что «армейцы» осуществят трансфер до закрытия зимнего трансферного окна.

«Я бы ещё ждал трансфера. Вы знаете, в ЦСКА центральная ось очень нужна, что защитник, что полузащитник. Команда строится по центральной оси: вратарь, защитник, полузащитник, атакующий, обороняющий, всё это центральная ось. Пока их не хватает «армейцам». Ну и нападающего, хребет получается», — сказал Чанов.

В зимнее трансферное окно ЦСКА приобрел форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева, а последний новичок, пришедший в ЦСКА в зимнее трансферное окно, - Сид Ахмед Айссауи.