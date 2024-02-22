​ЦСКА отреагировал на смерть бывшего тренера Жорже

В четверг стало известно о смерти португальского тренера Артура Жорже. В России этого специалиста помнят по работе в ЦСКА, пускай она была и не такой долгой. Жорже ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

ЦСКА отреагировал на смерть Артура Жорже посредством публикации в социальных сетях.

«Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким тренера», - говорится в сообщении «армейцев».

Также ЦСКА отметил, что под руководством Артура Жорже команда выигрывала Суперкубок России. В битве за трофей в марте 2004 года «армейцы» обыграли принципиальных соперников из «Спартака» - 3:1.