​Умер экс-тренер ЦСКА Жорже

Трагические новости из Португалии. Из жизни ушёл футбольный тренер Артур Жорже, который в своё время тренировал московский ЦСКА. Жорже было 78 лет…

Артур Жорже занимал должность главного тренера ЦСКА в 2003-2004 годах. Под руководством португальца «армейцы» выиграли Суперкубок России, обыграв «Спартак» в марте 2004 году со счётом 3:1. Летом того же года Жорже был отправлен в отставку по причине неудовлетворительных результатов московской команды.

Стоит сказать, что Артур Жорже не имел тренерской работы с 2015 года.