Безруков: «Вылет «Рубина» в Первую лигу стал трагедией для болельщиков»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал вылет казанской команды из РПЛ в сезоне-2021/22.

«Вылет «Рубина» в Первую лигу стал трагедией для болельщиков, но из всего можно извлечь пользу», — заявил Безруков «Чемпионату».

Футболист отметил, что на домашние матчи «Рубина» стало ходить больше людей, ведь в Мелбет-Первой лиге не было Fan ID.

Стоит сказать, что «Рубин» провел во втором по силе российском дивизионе всего один сезон.

После 18 туров нынешнего розыгрыша РПЛ подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице, сумев заработать 28 очков.