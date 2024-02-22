​В «Спартаке» объяснили отзаявку двух игроков

«Спартак» исключил из заявки на сезон Российской премьер-лиги двух игроков – голкипера Илью Свинова и защитника Леона Классена. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

«Их планируется заявить за вторую команду, что позволит им играть и за «Спартак‑2», и за основу», - слова Зеленова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Если говорить о первой команде «Спартака», то ближайший официальный матч она проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде. На текущий момент «красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.